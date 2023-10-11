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Куляш: Рендулич сыграл первый матч и сразу же отличился, он поможет СКА в реализации

Куляш: Рендулич сыграл первый матч и сразу же отличился, он поможет СКА в реализации
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Бывший защитник сборной России, тренер Денис Куляш прокомментировал игру СКА с «Локомотивом» (2:3), а также высказался на счёт обмена Марата Хуснутдинова в ХК «Сочи» на Борну Рендулича.

«Думаю, поражение от «Локомотива» не скажется на СКА, команда будет выстраивать игру всю первую половину чемпионата. Видно, что сейчас команда нацелена на главный трофей, а не на Кубок Континента. Его тоже очень сложно выиграть, но самое главное то, что будет весной.

Я не соглашусь, что обмен Хуснутдинова – это импульсивное решение. Мы не находимся внутри команды и не знаем всех деталей. Посмотрите, Рендулич сыграл первый матч и сразу же отличился. СКА хочет улучшить реализацию моментов, и опытный форвард приглашён в команду как раз для этих целей», — сказал Куляш «Чемпионату».

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