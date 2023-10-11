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Чехович – о первом голе в сезоне: груз с плеч. Не припомню, чтобы это давалось так тяжело

Чехович – о первом голе в сезоне: груз с плеч. Не припомню, чтобы это давалось так тяжело
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Нападающий «Локомотива» Иван Чехович рассказал о первом голе в сезоне в матче со СКА (3:2).

«Выезд в Петербург всегда непростой. Провели хороший матч, заслуженно выиграли. Первый гол в сезоне? Конечно, это не может не радовать, такой груз с плеч. Не припомню, чтобы мне так тяжело давался первый гол в сезоне. Слава богу, этот момент пришёл. Тяжело ответить, были ли на это объективные причины. Наверное, в некоторых моментах да. Много раз попадал в штангу, были моменты», — сказал Чехович в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Сторожевым.

В следующей встрече СКА дома сыграет с минским «Динамо». «Локомотив» отправится в гости к «Барысу» в Астану. Обе игры состоятся в пятницу, 13 октября.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

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