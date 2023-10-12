«Каролина» победила «Оттаву», Артём Зуб отметился голевой передачей

«Каролина Харрикейнз» обыграла «Оттаву Сенаторз» со счётом 5:3 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Игра проходила в Роли на стадионе «Пи-Эн-Си-Арена».
В составе хозяев шайбы забросили Майкл Бантинг, Теуво Терявяйнен, Джордан Стаал, Брэди Шей и Джейккоб Славин. У гостей отличились Мэтью Жозеф, Паркер Келли и Тим Штюцле.
Российский защитник «Сенаторз» Артём Зуб стал одним из ассисетнтов Жозефа при взятии ворот на 4-й минуте. Он провёл на площадке 19 минут 59 секунд, набрав «+2» по системе «плюс-минус». Его партнёр по команде российский нападающий Владимир Тарасенко сыграл 13 минут 12 секунд. Он не сделал ни одного броска и получил «0» по системе «плюс-минус».
Российский защитник «Каролины» Дмитрий Орлов провёл на площадке 18 минут 13 секунд, нанёс два броска и заработал «-2» по системе «плюс-минус».
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