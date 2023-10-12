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«Каролина» победила «Оттаву», Артём Зуб отметился голевой передачей

«Каролина» победила «Оттаву», Артём Зуб отметился голевой передачей
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«Каролина Харрикейнз» обыграла «Оттаву Сенаторз» со счётом 5:3 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Игра проходила в Роли на стадионе «Пи-Эн-Си-Арена».

В составе хозяев шайбы забросили Майкл Бантинг, Теуво Терявяйнен, Джордан Стаал, Брэди Шей и Джейккоб Славин. У гостей отличились Мэтью Жозеф, Паркер Келли и Тим Штюцле.

Российский защитник «Сенаторз» Артём Зуб стал одним из ассисетнтов Жозефа при взятии ворот на 4-й минуте. Он провёл на площадке 19 минут 59 секунд, набрав «+2» по системе «плюс-минус». Его партнёр по команде российский нападающий Владимир Тарасенко сыграл 13 минут 12 секунд. Он не сделал ни одного броска и получил «0» по системе «плюс-минус».

Российский защитник «Каролины» Дмитрий Орлов провёл на площадке 18 минут 13 секунд, нанёс два броска и заработал «-2» по системе «плюс-минус».

НХЛ - регулярный чемпионат
12 октября 2023, четверг. 02:00 МСК
Каролина Харрикейнз
Роли
Окончен
5 : 3
Оттава Сенаторз
Оттава
0:1 Жозеф (Зуб, Келли) – 03:14     1:1 Бантинг (Ахо, Деанджело) – 22:55 (pp)     2:1 Терявяйнен (Нечас, Шей) – 37:57     3:1 Стаал (Мартинук) – 40:20     3:2 Келли (Жозеф) – 45:14 (sh)     3:3 Штюцле – 45:49     4:3 Шей (Фаст, Стаал) – 47:51     5:3 Славин (Котканиеми, Джарвис) – 51:05 (sh)    
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