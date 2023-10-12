Тафгаи «Торонто» и «Монреаля» уронили ворота во время драки

Сегодня прошёл матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором встречались «Торонто Мэйпл Лифс» и «Монреаль Канадиенс». Команды играли на стадионе «Скотиабанк-Арена» в Торонто (Канада). «Торонто Мэйпл Лифс» одержал победу со счётом 6:5 Б (0:1, 3:1, 2:3, 0:0, 1:0).

В середине первого периода состоялся яркий бой между тафгаями команд — Райаном Ривзом и Арбером Джекаем. Для опытного тафгая Ривза этот матч и бой стали дебютными в составе «Торонто». В ходе ожесточённой схватки более молодой оппонент повалил ветерана на лёд. Вместе с хоккеистами на лёд рухнули ворота.

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Отметим, что по итогам драки Джекай получил дополнительные две минуты как зачинщик потасовки и дисциплинарный 10-минутный штраф.