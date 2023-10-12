Макдэвид провёл жёсткий силовой приём в своей первой же смене нового сезона НХЛ

Сегодня, 12 октября, «Ванкувер Кэнакс» на своей площадке обыграл «Эдмонтон Ойлерз» в 1-м туре регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча на «Роджерс-Арене» завершилась со счётом 8:1 (2:0, 3:1, 3:0).

В первой же смене матча жёсткий силовой приём провёл капитан «Эдмонтона» Коннор Макдэвид. Суперзвезда «Ойлерз» атаковал со спины защитника «Ванкувера» Филипа Гронека. После того как игрок обороны «косаток» оказался на льду, Макдэвид сначала подтолкнул оппонента в спину, а затем ударил кулаком в затылок. Судьи данный эпизод проигнорировали.

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Макдэвид отметился одной результативной передачей. Ответный матч между командами пройдёт 15 октября в Эдмонтоне.