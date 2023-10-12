«Эдмонтон» получил унизительный разгром на старте сезона НХЛ! Даже Макдэвид не спас от 1:8

Первый матч нового сезона Национальной хоккейной лиги обернулся для Коннора Макдэвида и его партнёров по «Эдмонтон Ойлерз» форменным провалом. В первом матче регулярного чемпионата НХЛ-2023/2024 «нефтяники», в прошлом плей-офф сумевшие добраться до полуфинала Западной конференции, пожаловали в гости к «Ванкувер Кэнакс», вовсе не участвовавшему в минувшем розыгрыше Кубка Стэнли, и нарвались на дикий разгром – 8:1 в пользу «косаток».

Избиение «Ойлерз» началось в середине первого периода, когда на девятой минуте счёт в матче открыл Конор Гарланд. Любопытно, что за несколько дней до старта сезона для «Кэнакс» в прессу просочилась информация относительно 27-летнего нападающего. Авторитетный инсайдер Эллиотт Фридман сообщил, что канадский клуб разрешил представителям хоккеиста вести переговоры с другими клубами НХЛ о возможном обмене.

Действующий контракт хоккеиста с зарплатой $ 4,95 млн в год рассчитан до конца сезона-2025/2026, и на продление соглашения у «Ванкувера» нет средств в платёжной ведомости в условиях предстоящего переподписания контракта со своей главной звездой Элиасом Петтерссоном. Но пока что Гарланд приносит пользу «Кэнакс», и именно он сегодня положил начало унизительному разгрому «Эдмонтона».

Спустя три минуты на авансцену вышел американский форвард Брок Бёзер, начавший штамповать шайбы в ворота несчастного соотечественника Джека Кэмпбелла как на конвейере. В интервале с 12-й по 28-ю минуту в графе «заброшенные шайбы» в протоколе матча отмечался один единственный хоккеист – шестой номер «Ванкувера». 26-летний нападающий оформил натуральный хет-трик (это серия из трёх заброшенных шайб подряд одним и тем же игроком) и отправил Кэмбелла отдыхать. В воротах «Эдмонтона» появился Стюарт Скиннер, но это в глобальном плане ровным счётом ничего не изменило.

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При счёте 0:4 сработало главное орудие «Эдмонтона» — их большинство. На реализацию лишнего первоклассным мастерам гостей хватило 21 секунды. Макдэвид и Эван Бушар выступили в роли ассистентов, а точным броском отметился Леон Драйзайтль. Но уже через три минуты «Ванкувер» продолжил чинить разгром «нефтяникам». Ещё до перерыва отличился Элиас Петтерссон, а в третьем периоде «Кэнакс» довели дело до сверхкрупной победы.

Сначала свою четвёртую шайбу в матче забросил Бёзер, благодаря этому сумевший войти в историю НХЛ. Американский нападающий стал первым игроком в лиге, которому удалось в матче открытия сезона для своей команды сначала оформить натуральный хет-трик, а затем ещё и сделать покер. Столь необычного достижения в истории североамериканской лиги раньше не было.

Также Бёзер повторил рекорд «Ванкувера» по количеству голов в стартовом матче сезона. Ранее четыре гола в первом матче нового сезона удавалось забить Грегу Адамсу 8 октября 1987 года и Рику Блайту 6 октября 1976 года. Рекорд по голам в первых матчах своих команд в новом сезоне принадлежит трём хоккеистам, забросившим пять шайб, — это Джо Мэлоун (1917 год), Гарри Хайлэнд (1917 год) и Бэби Дай (1922 год).

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Пока «Ванкувер» громил «Эдмонтон» на льду, фанаты команд на арене выясняли отношения на кулаках. Человек, одетый в джерси Макдэвида, выступил намного более активным образом на трибуне, чем сам Коннор на хоккейной площадке. Лучший бомбардир последнего сезона НХЛ так и завершил матч с одной результативной передачей, тогда как «Кэнакс» и не думали останавливаться.

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Точку же в матче поставили Джей Ти Миллер и Дакота Джошуа. Именно Миллер в итоге и стал одним из самых результативных игроков матча. Американский форвард набрал 4 (1+3) очка, добавив к заброшенной шайбе ещё и ассистентский хет-трик. Такой же послужной список (1+3) в активе ещё и Петтерссона. Бёзер завершил встречу с четырьмя заброшенными шайбами, а защитник Куинн Хьюз набрал 3 (0+3) очка.

Не ушёл со льда без очков и российский нападающий «Кэнакс» Андрей Кузьменко, отметившийся одной результативной передачей. А вот Василий Подколзин участия в матче не принимал. Перед игрой с «Эдмонтоном» россиянина снова перевели в АХЛ. И, если «Кэнакс» продолжат играть подобным образом, вернуться в главную команду Подколзину будет крайне проблематично.

Примечательно, что не смог доиграть матч основной голкипер «Ванкувера» Тэтчер Демко. В середине третьего периода американец уступил место в воротах новичку команды Кейси Десмиту. И дело тут было не в травме или в каких-то тактических соображениях. Как сообщил главный тренер «Кэнакс» Рик Токкет, причиной замены стало обезвоживание организма у Тэтчера. Американскому вратарю стало настолько плохо в ходе матча, что его вырвало прямо в маску. По словам канадского специалиста, всему виной ОРВИ, охватившая всю команду. То есть это ещё болеющий и страдающий «Ванкувер» оказался в состоянии забить восемь голов! А сколько они будут забрасывать в здоровом состоянии?