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Нападающий «Вегаса» Бретт Хауден дисквалифицирован на два матча за удар в голову Танева

Нападающий «Вегаса» Бретт Хауден дисквалифицирован на два матча за удар в голову Танева
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Нападающий «Вегаса» Бретт Хауден дисквалифицирован на два матча за удар в голову форварда «Сиэтла» Брэндона Танева. Эпизод произошёл в середине третьего периода вчерашнего матча, в котором «Вегас» одержал победу со счётом 4:1.

Хауден нанёс удар со спины, когда Танев не был к нему готов. Удар пришёлся плечом в голову, после него игрок «Сиэтла» долго не мог подняться со льда и покинул площадку до конца матча.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Перед началом встречи хоккеисты «Вегаса» участвовали в торжественной церемонии поднятия чемпионского баннера сезона-2022/2023 под своды дворца. Капитан «Голден Найтс» Марк Стоун дёрнул за ручку огромного игрового автомата, на экране которого выпали три Кубка Стэнли, после чего всю площадку засыпало электронными монетами.

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