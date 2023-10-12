Пулккинен: обмен из «Трактора» пойдёт на пользу Тертышному. У него большое будущее

Форвард «Куньлунь Ред Стар» Теэму Пулккинен оценил возможный обмен нападающего Никиты Тертышного из «Трактора».

«Как Тертышный переживал голевую засуху? Ему очень нелегко пришлось в начале сезона, он долго не мог забить. Но это хоккей. Когда все болельщики и тренеры ожидают высокой результативности, а шайба не идёт в ворота, это очень сильно давит на молодых игроков. Здорово начать сезон с заброшенных шайб — тогда и игра идёт легче, и чувствуешь себя лучше. У Никиты многое не получалось, но он отлично держался. Он классный игрок, у него большое будущее. У него всё будет замечательно. Пойдёт ли обмен ему на пользу? Не могу говорить за кого-то другого. У Никиты своя карьера, это его выбор. Если такова его цель, должно быть, это пойдёт ему на пользу», — сказал Пулккинен в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Сторожеву.

Полную версию эксклюзивного интервью с Теэму Пулккиненом читайте на «Чемпионате»: