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«Очень жаль». Экс-форвард «Трактора» Пулккинен высказался об увольнении Анвара Гатиятулина

«Очень жаль». Экс-форвард «Трактора» Пулккинен высказался об увольнении Анвара Гатиятулина
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Форвард «Куньлунь Ред Стар» Теэму Пулккинен прокомментировал недавнюю отставку Анвара Гатиятулина с поста главного тренера «Трактора». Ранее финский нападающий выступал под руководством специалиста за челябинский клуб.

«Тяжёлая ситуация, был сложный сезон. Очень жаль, что его уволили. Анвар Рафаилович — отличный человек, он всегда мне нравился. Но таков бизнес. У него большое сердце. Хоккей одинаков для игроков, тренеров, агентов и генменеджеров, все знают об этом. Я желаю ему только всего наилучшего», — сказал Пулккинен в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Сторожеву.

Полную версию эксклюзивного интервью с Теэму Пулккиненом читайте на «Чемпионате»:

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