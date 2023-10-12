Легендарный Борис Майоров назвал победу над ЦСКА лучшим матчем «Спартака» в сезоне

Двукратный олимпийский чемпион, легендарный в прошлом капитан «Спартака», ныне председатель совета ветеранов столичного клуба Борис Майоров оценил победу красно-белых в матче с ЦСКА со счётом 5:3.

«Очень понравилась игра «Спартака» в дерби с ЦСКА, здорово выглядела вся команда. Спартаковцы обыграли армейцев уверенно, а самое главное, что игра приличная была, довольно надёжно в обороне и результативно в атаке. Ошибки всегда бывают, но у «Спартака» в атаке взаимосвязи явно были лучше. Пара троек выглядела таким образом, что армейцам было тяжело обороняться.

Я думаю, что это лучший матч «Спартака» в сезоне из тех, что я видел. Работа Алексея Жамнова? Давайте отметим всю команду и всех тренеров. У Жамнова не такой уж богатый опыт работы с клубом, чтобы им сейчас восторгаться. Мы все, например, восторгаемся футбольным ЦСКА и тренером Федотовым, но где результат? Результата не видно», – сказал Майоров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.