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«Сочи» расторг контракт с опытным защитником Артёмом Аляевым

«Сочи» расторг контракт с опытным защитником Артёмом Аляевым
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Хоккейный клуб «Сочи» расторг контракт с Артёмом Аляевым, сообщает пресс-служба сочинцев.

28-летний защитник пополнил состав «Сочи» минувшей весной, в нынешнем регулярном чемпионате КХЛ принял участие в семи матчах, проводя в среднем на льду 16 минут 41 секунду при показателе полезности «+1».

Аляев в прошлом сезоне-2022/2023 провёл 53 матча за хабаровский «Амур». В этих матчах игрок обороны набрал 14 (2+12) результативных баллов.

Всего в КХЛ на счету Аляева 374 матча, в которых игрок обороны набрал 104 очка — забросил 34 шайбы и отдал 70 результативных передач с показателем полезности «-36». Хоккеист выступал за «Торпедо», «Ладу», «Спартак», рижское «Динамо», «Амур» и «Сочи».

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