Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео
Показать ещё Все новости
Все новости
Нефтехимик — ХК Сочи. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Билялетдинов: Жафярову было сложно, он долго не играл. Рано пока ещё оценивать

Билялетдинов: Жафярову было сложно, он долго не играл. Рано пока ещё оценивать
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов оценил игру нападающего Дамира Жафярова в матче с «Амуром» (5:3). Нападающий провёл лишь 11-й матч за казанскую команду в текущем сезоне.

«Жафярову было сложно сегодня, он долго не играл. Оценивать его пока ещё рано. Старался – это радует», — передаёт слова Билялетдинова корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

За 11 матчей в составе «Ак Барса» Жафяров забросил лишь одну шайбу.

Ранее источник, знакомый с ситуацией, сообщил «Чемпионату», что московское «Динамо» проявляет интерес к нападающему «Ак Барса» Дамиру Жафярову. В контракте хоккеиста есть пункт о запрете на обмен без согласия игрока, однако в случае одобрения со стороны самого форварда сделка может быть осуществлена. На данный момент обмену Дамира из «Ак Барса» в столичный клуб мешает ряд других обстоятельств.

Материалы по теме
«Ему не нравится, что происходит». Почему в «Ак Барсе» маринуют Жафярова?
«Ему не нравится, что происходит». Почему в «Ак Барсе» маринуют Жафярова?
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android