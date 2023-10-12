Билялетдинов: Жафярову было сложно, он долго не играл. Рано пока ещё оценивать

Главный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов оценил игру нападающего Дамира Жафярова в матче с «Амуром» (5:3). Нападающий провёл лишь 11-й матч за казанскую команду в текущем сезоне.

«Жафярову было сложно сегодня, он долго не играл. Оценивать его пока ещё рано. Старался – это радует», — передаёт слова Билялетдинова корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

За 11 матчей в составе «Ак Барса» Жафяров забросил лишь одну шайбу.

Ранее источник, знакомый с ситуацией, сообщил «Чемпионату», что московское «Динамо» проявляет интерес к нападающему «Ак Барса» Дамиру Жафярову. В контракте хоккеиста есть пункт о запрете на обмен без согласия игрока, однако в случае одобрения со стороны самого форварда сделка может быть осуществлена. На данный момент обмену Дамира из «Ак Барса» в столичный клуб мешает ряд других обстоятельств.