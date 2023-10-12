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«Я нахрен готов!» Новичок СКА Рендулич — о реакции на обмен из «Сочи»

«Я нахрен готов!» Новичок СКА Рендулич — о реакции на обмен из «Сочи»
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Нападающий СКА Борна Рендулич рассказал о своей реакции на обмен из «Сочи». В дебютном матче за петербургский клуб с ярославским «Локомотивом» (2:3) хорватский форвард отметился голом.

«Был ли готов дебютировать в СКА в таком важном матче? Я был готов ко всему. Когда меня обменяли, подумал: «Я нахрен готов!». Затем прилетел в Санкт-Петербург, встретился с командой и провёл матч. Всё хорошо, меня хорошо встретили. В СКА все отлично говорят по-английски, так что всё хорошо. Знаете, я провёл тут всего один день, нам ещё предстоит узнать друг друга получше», — сказал Рендулич в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Сторожевым.

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