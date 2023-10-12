«Переход в СКА — самая большая возможность в моей карьере». Откровенный Рендулич

В одном из главных матчей вчерашнего игрового дня КХЛ сошлись СКА и «Локомотив». Лидеры Западной конференции подтвердили свой статус, переиграв хозяев площадки со счётом 3:2. Вторую шайбу армейцев на свой счёт записал хорватский новичок команды Борна Рендулич, только-только пополнивший состав петербуржцев после обмена из «Сочи».

Корреспондент «Чемпионата» пообщался с Борной вскоре после финальной сирены — в небольшом, но очень ярком разговоре 31-летний нападающий откровенно поделился впечатлениями от своего перехода в СКА, раскрыл детали первого разговора с Романом Ротенбергом и рассказал о необычном подарке, который ему оставили в «Сочи» на прощание.

«Когда меня обменяли, подумал: «Я нахрен готов!»

— Не лучший результат для начала вашей карьеры в СКА. Как оцените игру?

— Да, определённо. Сегодня были взлёты и падения, мы немного медленно начали, но во втором и третьем периодах давили соперника. Всё решили мелкие детали. В играх с такими командами, которые плотно обороняются против нас, нужно направлять шайбу в правильные зоны, тогда будут появляться шансы забить гол. Сегодня был не наш вечер. Нужно забыть о нём и двигаться к следующей игре.

— Показалось, что в начале игры вы немного нервничали.

— Да не то чтобы я нервничал. Пытался разобраться, как играет команда. Я же тут совсем недавно, провёл только одну утреннюю раскатку. Нужно было время, чтобы познакомиться со стилем игры команды. По ходу игры я становился всё увереннее, так всегда.

— Ожидали, что дебютируете за СКА в таком важном матче?

— Я был готов ко всему. Когда меня обменяли, я подумал: «Я нахрен готов!». Затем я прилетел в Санкт-Петербург, встретился с командой и провёл матч. Всё хорошо.

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— Не считаете переход из «Сочи» в СКА понижением? Всё-таки южане и в таблице повыше, и петербуржцев вы обыгрывали.

— Несомненно, «Сочи» — это большая команда, и я благодарен им за все предоставленные возможности. Но тут такой шансище! СКА — большой клуб, и я хочу помочь ему выигрывать.

— Говорили с Романом Ротенбергом после обмена?

— Да, пару раз. Я общался с ним после матча «Сочи» и ЦСКА. Он позвонил мне, у нас состоялся отличный разговор примерно на полчаса.

— Раскроете детали разговора?

— Да там ничего особенного. Поговорили о системе команды, обсудили мою роль, где я буду играть. Всякое такое.

Борна Рендулич Фото: ska.ru

«Мне нужен был вызов, я в СКА ради этого»

— Партнёры из «Сочи» не называли вас в шутку предателем после ухода?

— (смеётся) Нет, такого не было. Всем было немного грустно расставаться со мной. Но я сказал им: «Мне же уже не 20 лет, это самая большая возможность в моей карьере, и я хочу ей воспользоваться, ухватиться за эту возможность!». Мне был нужен вызов, я здесь ради этого!

— Как вас приняли новые одноклубники?

— Отлично, меня хорошо встретили. Все отлично говорят по-английски, так что всё хорошо. Знаете, я провёл тут всего один день, нам ещё предстоит узнать друг друга получше.

— В «Сочи» вы играли с Матвеем Мичковым. Что можете сказать о нём?

— Он невероятен! У него отличные навыки игры в атаке, большое мастерство, он прекрасно владеет шайбой. Ему нужно чуть больше сосредоточиться на деталях, навыках игры в обороне, выработать свой стиль. Но он так молод, он обязательно научится, будет прибавлять от игры к игре. Но у него есть все навыки для игры в НХЛ. Ему нужно просто продолжать работать над собой и играть.

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— Было ощущение, что он был чуть больше заряжен в матче со СКА, чем обычно?

— О да! Уверен, он очень хотел показать себя, это нормально. Он тогда провёл отличный матч. Я желаю ему всего наилучшего. Надеюсь, он продолжит расти и хорошо играть и дальше.

— Последний вопрос — у вас фингал на весь глаз, как его получили?

— Это произошло в моей последней игре за «Сочи» с ЦСКА. Я столкнулся с одноклубником. Он не видел меня, и мне досталось гораздо больше, я принял на себя худшую часть (смеётся).

— Такой вот хороший подарок на прощание.

— (смеётся) Да, это именно он и был. Но это хоккей, ничего страшного. Хорошо, что я не получил серьёзную травму. Всё в порядке.