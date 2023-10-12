Рендулич: у меня фингал на весь глаз? Это подарок на прощание от «Сочи»

Нападающий СКА Борна Рендулич шуткой ответил на вопрос, откуда у него «фингал» под глазом. Хорватского нападающего обменяли из «Сочи», а в дебютном матче за СКА он забросил шайбу в ворота ярославского «Локомотива» (2:3).

«Откуда фингал на весь глаз? Это произошло в моей последней игре за «Сочи» с ЦСКА. Я столкнулся с одноклубником. Он не видел меня, и мне досталось гораздо больше, я принял на себя худшую часть (смеётся). Такой подарок на прощание? (смеётся) Да, это именно он и был. Но это хоккей, ничего страшного. Хорошо, что я не получил серьёзную травму. Всё в порядке», — сказал Рендулич в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Сторожевым.