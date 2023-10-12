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Бракко подпишет контракт с ХК «Сочи» до конца нынешнего сезона

Бракко подпишет контракт с ХК «Сочи» до конца нынешнего сезона
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Как стало известно «Чемпионату», нападающий Джереми Бракко подпишет контракт с ХК «Сочи» до конца нынешнего сезона.

Напомним, сегодня хоккейный клуб «Барыс» официально сообщил о расторжении контракта по соглашению сторон с 26-летним Бракко. В текущем сезоне Джереми сыграл шесть матчей, за которые отметился одной заброшенной шайбой при показателе полезности «-3». 26-летний американский нападающий не играл с 18 сентября 2023 года, когда провёл матч с «Нефтехимиком». Ранее «Барыс» переводил американского форварда в список отказов.

10 октября 2023 года из «Сочи» в результате обмена ушёл хорватский нападающий Борна Рендулич. Южане получили форварда Марата Хуснутдинова.

«Сочи» с 21 результативным баллом занимает пятую строчку в турнирной таблице Западной конференции.

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