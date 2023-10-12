«Одно из лучших противостояний в НХЛ». Тренер «Питтсбурга» — о матче с «Вашингтоном»

Главный тренер «Питтсбург Пингвинз» Майк Салливан поделился ожиданиями от игры с «Вашингтон Кэпиталз». Встреча состоится в ночь на 14 октября и начнётся в 2:30 мск.

«Очевидно, это одно из лучших противостояний в лиге за последние 15 лет. Частично это связано с тем, что Кросби и Овечкин являются талантами поколения, но это также две организации, добившиеся большого успеха», — приводит слова Салливана журналистка Мишель Крекиоло в соцсети Х (ранее Twitter).

НХЛ - регулярный чемпионат НХЛ - регулярный чемпионат 14 октября 2023, суббота. 02:30 МСК Вашингтон Кэпиталз Вашингтон Не начался Питтсбург Пингвинз Питтсбург Кто победит в основное время? П1 X П2

Овечкин и Кросби встретятся друг с другом в 66-й раз в регулярном сезоне. Овечкин, выбранный под первым номером на драфте НХЛ 2004 года, набрал 63 очка (34+29) в первых 65 матчах между ними. Кросби, выбранный под первым номером на драфте 2005 года, набрал 86 (28+58) очков.