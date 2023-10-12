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ХК «Сочи» без Мичкова в серии буллитов победил «Нефтехимик» в гостях

В Нижнекамске завершился матч Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором местный «Нефтехимик» принимал «Сочи». Встреча завершилась победой гостей по буллитам со счётом 3:2.

На четвёртой минуте первого периода Александр Дергачёв с передач Артёма Серикова и Никиты Хлыстова открыл счёт в игре.

На 18-й минуте второго периода Артём Волков с передачи Амира Гараева сделал счёт равным. В конце второй двадцатиминутки Энтони Камара с передач Ильи Хохлова и Евгения Митякина вновь вывел нижнекамский клуб вперёд.

На шестой минуте третьего периода Данила Галенюк с передач Михала Криштофа и Дмитрия Завгороднего сделал счёт 2:2.

В серии буллитов лучше оказались гости. Победный бросок на счету Михала Криштофа.

В следующем матче «Нефтехимик» сыграет в гостях с «Куньлунь Ред Стар». «Сочи» сыграет в Москве с ЦСКА. Обе игры состоятся 14 октября.