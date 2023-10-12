Тренер «Сочи» Кокорев: матч надо начинать с первого периода, проспали пол-игры

Главный тренер ХК «Сочи» Дмитрий Кокорев прокомментировал победный матч с «Нефтехимиком» (3:2 Б) и оценил игру новичка южан Марата Хуснутдинова.

«Хочу сказать, что игру надо начинать с первого периода. Проспали первый период, половину второго, потом включились и пол-игры отыграли на хорошем уровне. Могли забить с игры – не получилось, но по буллитам выиграли. Поздравляю всех с победой — болельщиков и команду.

Что касается команды соперника, мы знали, что она проводит вторую игру подряд и говорили, что не надо на это обращать внимания, что она будет играть на победу. Тем более она выиграла перед этим игру, был психологический подъём.

Вратарь часто играет на выходах, тем самым держа команду в тонусе, часто на грани фола? Да нет, Миша [Бердин] хорошо играет клюшкой. Да, бывают иногда, конечно, какие-то промахи, но, к счастью, для нас это заканчивается хорошо. В принципе, он здорово помогает нашим защитникам, играя клюшкой, поэтому нас это только радует.

Миша [Михал Криштоф] сегодня хорошо исполнил [буллиты]. Естественно, мы смотрим на тренировках, кто как бьёт, он исполняет хорошо, поэтому дали ему пробить в конце.

Воспитанник «Нефтехимика» Тимур Хафизов был очень заряжен, хотел забить? Тимур у нас в принципе заряжен на все игры, а сегодня тем более был заряжен – он играл дома. Думаю, для каждого хоккеиста, который хочет доказать своей команде, может быть, порадовать своих близких, которые пришли на игру, важен такой настрой. Тимур сегодня хорошо играл.

Как оцениваю игру Марата Хуснутдинова? Марат вливается в коллектив, очень хороший игрок, мы только рады», — приводит слова Кокорева пресс-служба «Сочи».

В следующем матче «Нефтехимик» сыграет в гостях с «Куньлунь Ред Стар». «Сочи» сыграет в Москве с ЦСКА. Обе игры состоятся 14 октября.