Плющев: сначала судьи казнили «Спартак», теперь — ЦСКА. Скандал за скандалом!

Заслуженный тренер России Владимир Плющев раскритиковал работу арбитров на столичным дерби между «Спартаком» и ЦСКА (5:3). В частности, специалиста возмутил гол Николая Голдобина.

«Всё по-прежнему, скандал за скандалом. Возьмите последний матч «Спартак» — ЦСКА, очередная грубая, результативная ошибка. Если в предыдущем скандале пострадал «Спартак» — от «Сочи», то теперь к красно-белым долг вернулся.

О чём речь? Гол Голдобина. Стопроцентный фол Порядина на форварде ЦСКА Каменеве, тот падает, теряет шайбу — и через одну-две секунды «Спартак» забрасывает шайбу. Победную шайбу!

Получается, только с участием «Спартака» в последнее время из-за ошибок в арбитраже сделаны два результата. Вот вам и «нет скандалов». Пресса умывает руки и варит лёд (смеётся). А главный тренер ЦСКА Сергей Фёдоров, видимо, побоялся очередного штрафа за критику, которыми всех в КХЛ замордовали. Хотя в телетрансляции было видно, как Каменев возмущался и пытался атаковать арбитра.

Природа ошибки та же самая, что и в матче «Спартак» — «Сочи», когда засчитали шайбу после свистка. Со стороны руководства судейского корпуса идет имбурде — имитация бурной деятельности. В этом сезоне наимитировали, что в каких-то эпизодах голы после свистка засчитываются — но после скандала с «Сочи» втихаря эти поправки отменили», — сказал Плющев в интервью Russia-Hockey.ru.

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