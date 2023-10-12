Тренер «Нефтехимика» Леонтьев: чемпионат набрал ход, и естественно, что мы просели

Главный тренер «Нефтехимика» Олег Леонтьев рассказал о поражении в матче с «Сочи» (2:3 Б).

«Тяжёлый матч после вчерашней нелёгкой игры. Молодцы, добыли очко, хотя в конце игры тяжеловато было. Соперник имел большинство, и мы вытащили шайбу, летевшую в пустые ворота, спас Женя Митякин. Здорово сражались, молодцы. На буллитах мастерство показали легионеры из ХК «Сочи», хотя мы тоже забили два гола, по-хорошему даже три, первый не засчитали. Набираем очки, двигаемся дальше, готовимся к поездке.

Состояние Наиля Якупова? По Якупову пока не могу ничего сказать. Получил повреждение. У Жени Митякина порез, я надеюсь, что он в следующий матч выйдет.

После потери Якупова в середине первого периода, в первом звене Хоружев появился? Никита не первую игру в заявке, наверно, какое-то волнение присутствовало. Хотя какое имеет значение, первое, четвёртое. Должен выходить, сражаться. Парню 20 лет, пора заявлять о себе. В этом возрасте надо выступать уверенно, где бы тебя не поставил тренер. Пока набирает кондицию, не сказал бы, что всё получается, но уже что-то есть.

Со второй половины матча у нас сил меньше оказалось. Нагрузка стала ложиться ещё больше на одних и тех же ребят. Это понятно, в таком ритме, когда каждый матч, как бой. Чемпионат набрал ход, и надо выкладываться в каждой смене. Это естественно, что мы просели. Любой лишний день отдыха — это восстановление. Главное восстановиться, когда в таком графике работаешь», — приводит слова Леонтьева пресс-служба нижнекамского клуба.

В следующем матче «Нефтехимик» сыграет в гостях с «Куньлунь Ред Стар». «Сочи» встретится в Москве с ЦСКА. Обе игры состоятся 14 октября.

