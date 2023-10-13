Лайне установил новый рекорд НХЛ, набрав очки в первом матче сезона в восьмой раз подряд
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Форвард «Коламбуса» Патрик Лайне в восьмой раз подряд набрал минимум одно очко в первом матче сезона и обновил рекорд НХЛ. 25-летний финский нападающий забросил шайбу в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Филадельфией» (2:4).
НХЛ - регулярный чемпионат
13 октября 2023, пятница. 02:00 МСК
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
Окончен
2 : 4
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
0:1 Фараби (Кутюрье, Замула) – 03:33 1:1 Бин (Фантилли, Марченко) – 08:24 1:2 Конечны (Лотон) – 12:43 1:3 Аткинсон (Харт) – 58:31 2:3 Лайне (Марченко, Дженнер) – 59:16 2:4 Конечны (Лотон, Санхайм) – 59:59
Таким образом, Лайне обновил рекорд НХЛ, если считать серии с начала карьеры. Уэйн Гретцки, Джо Сакик и Матс Сундин набирали очки в семи подряд первых матчах в сезоне.
В прошлом сезоне Лайне забил 22 гола и отдал 30 результативных передач, набрав в общей сложности 52 очка в 55 играх, его среднее время на льду 19.07. Всего за карьеру в Национальной хоккейной лиге Лайне сыграл 462 игры, в которых набрал 379 (198+181) очков.
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