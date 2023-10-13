Команда и руководство «Авангарда» возложили цветы к могиле Алексея Черепанова

Сегодня исполнилось 15 лет со дня смерти нападающего «Авангарда» Алексея Черепанова. Руководство, тренеры и хоккеисты омского клуба побывали на Старо-Северном кладбище Омска, где возложили цветы на могилу Алексея Черепанова.

Фото: пресс-служба «Авангарда»

«Солнечная улыбка, любовь к хоккею и открытый взгляд — таким мы помним Лёшу. Сейчас ему было бы уже 34 года. 13 октября 2008 года Алексей Черепанов ушёл из жизни. Наш талантливый «ястреб», которому пророчили покорить хоккейный мир.

Лёша, сколько бы лет ни прошло, мы будем помнить. Уже 15, как летит время, которое должно лечить, но лишь немного притупляет боль… Свети нам на небосводе, омская звёздочка Чери, а мы будем знать, что ты приглядываешь за нами», — говорится в сообщении пресс-службы «Авангарда».