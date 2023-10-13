Форвард «Нефтехимика»: мы в команде уверены в том, что попадём в плей-офф

Нападающий «Нефтехимика» Евгений Митякин прокомментировал поражение в матче с «Сочи» (2:3 Б) и заявил, что уверен в том, что нижнекамцы выйдут в плей-офф. После 16 матчей «Нефтехимик» замыкает таблицу Восточной конференции КХЛ.

«Хорошая игра, действовали как одна команда. Обидное поражение, надо выигрывать, все хотят набирать очки, подниматься выше в турнирной таблице. Несмотря на то что играли второй день подряд, мы, считаю, действовали хорошо.

Как оценю домашнюю серию из трёх матчей? Из шести взяли четыре очка. Всегда хочется большего. Мы сегодня хотели выиграть, с «Автомобилистом» тоже надо было выигрывать. Но мы идём от игры к игре. Надо каждый матч набирать очки, продвигаться вверх по турнирной таблице.

Всё будет хорошо. Мы уверены, что попадём в плей-офф. Все в команде хотят этого, друг за друга бьются. У нас отличный коллектив, отличная команда. Спасибо хочу сказать болельщикам, что поддерживают нас. Это очень приятно, когда болельщики гонят вперёд», – цитирует Митякина пресс-служба нижнекамского клуба.