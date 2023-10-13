Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео
Показать ещё Все новости
Все новости
СКА — Динамо Мн. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Сочи» официально объявил о подписании контракта с нападающим Джереми Бракко

«Сочи» официально объявил о подписании контракта с нападающим Джереми Бракко
Комментарии

«Сочи» объявил о подписании контракта с нападающим Джереми Бракко. Как сообщает пресс-служба сочинцев, односторонний контракт будет действовать до 30 апреля 2024 года. Ранее «Чемпионат» сообщал о грядущем подписании.

Напомним, 12 октября хоккейный клуб «Барыс» официально сообщил о расторжении контракта с 26-летним Бракко по соглашению сторон. В текущем сезоне Джереми сыграл шесть матчей, в которых отметился одной заброшенной шайбой при показателе полезности «-3». 26-летний американский нападающий не играл с 18 сентября 2023 года, когда провёл матч с «Нефтехимиком». Ранее «Барыс» переводил американского форварда в список отказов.

Материалы по теме
Бракко подпишет контракт с ХК «Сочи» до конца нынешнего сезона
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android