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Главный тренер «Детройта» отреагировал на то, что в прессе команду назвали безнадёжной

Главный тренер «Детройта» отреагировал на то, что в прессе команду назвали безнадёжной
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Главный тренер «Детройта» Дерек Лалонд высказался о шансах «Детройта» попасть в плей-офф НХЛ и отреагировал на появление в СМИ статьи, в которой «Ред Уингз» назвали самой безнадёжной командой лиги.

«Очевидно, что никто не ждёт нашего попадания в плей-офф. Не считаю это ударом по нашим ребятам. В дивизионе действительно серьёзная конкуренция. Я увидел статью «10 безнадёжных команд». Пролистал статью, и в этом рейтинге мы были первой среди безнадёжных команд. Поэтому всё зависит от нас, чтобы это изменить.

Нам нужно наладить взаимодействие в команде, и правильное выполнение этого процесса позволит нам говорить о плей-офф. В прошлом чемпионате три четверти сезона мы претендовали на выход в плей-офф, потому что играли правильно», – цитирует Лалонда пресс-служба клуба.

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