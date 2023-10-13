Морозов рассказал, в чём функции нового департамента по взаимодействию с игроками КХЛ

Президент КХЛ Алексей Морозов рассказал, чем занимается недавно созданный департамент по взаимодействию с игроками и каковы первые результаты его работы. Экс-защитник клубов КХЛ и эксперт Сергей Гимаев возглавил Департамент КХЛ по взаимодействию с игроками.

«О результатах мы сможем сказать, когда будут приняты изменения в регламенте лиги. Это трудоёмкий процесс — сбор информации от клубов и игроков, её фильтрация, выработка решений. Из примеров — разные условия на аренах для гостевых команд. Необходимо стандартизировать минимальные сервисы для гостей, чтобы, приезжая на выезд, хоккеисты любой команды могли ощущать себя как дома.

Кроме этого, отдельная работа будет вестись по контрактам игроков. Ранее КХЛ и клубы, меняя основной документ лиги, не спрашивали напрямую мнение самих хоккеистов о том, как улучшить различные механизмы нашей общей системы. Благодарен Сергею Гимаеву за то, что он с энтузиазмом взялся за эту работу», — цитирует Морозова официальный сайт КХЛ.