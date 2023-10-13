«Локомотив» разгромил «Барыс» со счётом 6:0 и укрепил лидерство в таблице КХЛ
Поделиться
В Астане на стадионе «Барыс-Арена» закончился очередной матч Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором местный «Барыс» принимал ярославский «Локомотив». Встреча завершилась победой гостей со счётом 6:0 (1:0, 1:0, 4:0).
Фонбет Чемпионат КХЛ
13 октября 2023, пятница. 16:30 МСК
Барыс
Астана
Окончен
0 : 6
Локомотив
Ярославль
0:1 Бут (Шалунов) – 03:36 (5x5) 0:2 Красковский (Полунин, Кожевников) – 32:05 (5x5) 0:3 Красковский (Рафиков, Лихачёв) – 41:37 (5x4) 0:4 Шалунов (Гернат, Чехович) – 46:37 (5x4) 0:5 Бут (Шалунов) – 56:28 (5x5) 0:6 Тесанов (Волков) – 59:29 (5x4)
На четвёртой минуте Даниил Бут с передачи Максима Шалунова вывел железнодорожников вперёд. На 33-й минуте Павел Красковский удвоил преимущество «Локомотива». Очки за результативные пасы получили Александр Полунин и Алексей Кожевников. На 42-й минуте Павел Красковский, реализовав большинство, забросил третью шайбу.
Напомним, в следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Локомотив» в Омске сыграет с «Авангардом». «Барыс» примет «Металлург». Оба матча состоятся 15 октября.
Материалы по теме
Комментарии
- 13 октября 2023
-
18:59
-
18:57
-
18:54
-
18:50
-
18:41
-
18:15
-
17:57
-
17:53
-
17:32
-
17:07
-
16:39
-
16:27
-
15:55
-
15:40
-
15:20
-
15:00
-
14:40
-
14:20
-
14:00
-
13:45
-
13:25
-
13:05
-
12:40
-
12:35
-
12:15
-
12:10
-
12:06
-
11:45
-
11:30
-
11:05
-
10:40
-
10:10
-
09:50
-
09:30
-
09:15
Партнерский контент