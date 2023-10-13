«Локомотив» разгромил «Барыс» со счётом 6:0 и укрепил лидерство в таблице КХЛ

В Астане на стадионе «Барыс-Арена» закончился очередной матч Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором местный «Барыс» принимал ярославский «Локомотив». Встреча завершилась победой гостей со счётом 6:0 (1:0, 1:0, 4:0).

На четвёртой минуте Даниил Бут с передачи Максима Шалунова вывел железнодорожников вперёд. На 33-й минуте Павел Красковский удвоил преимущество «Локомотива». Очки за результативные пасы получили Александр Полунин и Алексей Кожевников. На 42-й минуте Павел Красковский, реализовав большинство, забросил третью шайбу.

Напомним, в следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Локомотив» в Омске сыграет с «Авангардом». «Барыс» примет «Металлург». Оба матча состоятся 15 октября.