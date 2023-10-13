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«Локомотив» разгромил «Барыс» со счётом 6:0 и укрепил лидерство в таблице КХЛ

«Локомотив» разгромил «Барыс» со счётом 6:0 и укрепил лидерство в таблице КХЛ
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В Астане на стадионе «Барыс-Арена» закончился очередной матч Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором местный «Барыс» принимал ярославский «Локомотив». Встреча завершилась победой гостей со счётом 6:0 (1:0, 1:0, 4:0).

Фонбет Чемпионат КХЛ
13 октября 2023, пятница. 16:30 МСК
Барыс
Астана
Окончен
0 : 6
Локомотив
Ярославль
0:1 Бут (Шалунов) – 03:36 (5x5)     0:2 Красковский (Полунин, Кожевников) – 32:05 (5x5)     0:3 Красковский (Рафиков, Лихачёв) – 41:37 (5x4)     0:4 Шалунов (Гернат, Чехович) – 46:37 (5x4)     0:5 Бут (Шалунов) – 56:28 (5x5)     0:6 Тесанов (Волков) – 59:29 (5x4)    

На четвёртой минуте Даниил Бут с передачи Максима Шалунова вывел железнодорожников вперёд. На 33-й минуте Павел Красковский удвоил преимущество «Локомотива». Очки за результативные пасы получили Александр Полунин и Алексей Кожевников. На 42-й минуте Павел Красковский, реализовав большинство, забросил третью шайбу.

Напомним, в следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Локомотив» в Омске сыграет с «Авангардом». «Барыс» примет «Металлург». Оба матча состоятся 15 октября.

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