Разин ответил на вопрос, акцентировал ли внимание на дне рождения президента «Металлурга»

Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин высказался после победы в матче с «Сибирью» (4:2).

«Молодая первая пятёрка? Моё мнение: когда молодым ребятам предоставляется шанс, они к нему очень нервно относятся. А когда они получают доверие плюс они знают, что они игроки основного состава, первой пятёрки, я думаю, что это им придаёт уверенность и силы. Хотелось, чтобы они проявляли именно уверенность. Пусть не лидерские качества, но уверенность. Они создавали моменты. Не без ошибок. Были моменты, когда «Сибирь» могла забить. Но и у Юрова было три стопроцентных момента, и Никита Гребёнкин, как обычно, из угла вылезал, и не помню, чтобы Мишка Грасс вчистую вбрасывание проиграл в своей зоне. Они сегодня играли против матёрых хоккеистов: Бек, Прохоркин, считаю, они достойно сыграли.

Вторую встречу нет в составе Ди? У него травма. Акцентировали ли внимание на дне рождения Рашникова? Нет, наоборот: об этом даже не говорили. Но, думаю, большинство ребят читают интернет и знали об этом», — передаёт слова Разина корреспондент «Чемпионата» Екатерина Василевич.