Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео
Показать ещё Все новости
Все новости
СКА — Динамо Мн. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Разин ответил на вопрос, акцентировал ли внимание на дне рождения президента «Металлурга»

Разин ответил на вопрос, акцентировал ли внимание на дне рождения президента «Металлурга»
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин высказался после победы в матче с «Сибирью» (4:2).

«Молодая первая пятёрка? Моё мнение: когда молодым ребятам предоставляется шанс, они к нему очень нервно относятся. А когда они получают доверие плюс они знают, что они игроки основного состава, первой пятёрки, я думаю, что это им придаёт уверенность и силы. Хотелось, чтобы они проявляли именно уверенность. Пусть не лидерские качества, но уверенность. Они создавали моменты. Не без ошибок. Были моменты, когда «Сибирь» могла забить. Но и у Юрова было три стопроцентных момента, и Никита Гребёнкин, как обычно, из угла вылезал, и не помню, чтобы Мишка Грасс вчистую вбрасывание проиграл в своей зоне. Они сегодня играли против матёрых хоккеистов: Бек, Прохоркин, считаю, они достойно сыграли.

Вторую встречу нет в составе Ди? У него травма. Акцентировали ли внимание на дне рождения Рашникова? Нет, наоборот: об этом даже не говорили. Но, думаю, большинство ребят читают интернет и знали об этом», — передаёт слова Разина корреспондент «Чемпионата» Екатерина Василевич.

Материалы по теме
«Металлург» нанёс «Сибири» пятое поражение подряд и вернулся в лидеры Востока
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android