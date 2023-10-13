Главный тренер «Металлурга» объяснил четыре выхода Акользина «один в ноль»

Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин высказался после победы в матче с «Сибирью» (4:2).

«Выходы «один в ноль» от Акользина? Бывает такое, что звёзды сошлись. Он действительно четыре раза выходил «один в ноль». В третий раз он, не самый скоростной, оказался практически самым выносливым. До выхода «один в ноль» они чуть ли не две минуты играли в своей зоне, и Акользин отрабатывал по полной. Ещё и убежал в конце концов «один на один». Позавчера у него родилась дочка. Думаю, его это окрылило, и он побежал.

Сложно ли далось решение сыграть в откат? Когда не хватает силёнок, лучше где-то их поберечь и сыграть в откат. Я бы не сказал, что мы полностью откатились. В чужой зоне мы играли активно, старались цепляться за шайбу. В средней зоне сменили тактику. Если раньше в средней зоне играли активно, то сегодня, скорее, пассивно. Старались играть плотно», — передаёт слова Разина корреспондент «Чемпионата» Екатерина Василевич.