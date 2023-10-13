Капитан «Миннесоты» отреагировал на назначение Капризова на роль альтернативного капитана

Капитан «Миннесоты Уайлд» Джаред Сперджен прокомментировал назначение Кирилла Капризова на роль альтернативного капитана команды.

«Я уверен, вы, ребята, не думаете, что я часто выступаю с речами на скамейке запасных.

Капризов говорит больше, чем вы думаете. Он не всегда самый громкий парень, но он подходит к ребятам и обсуждает что-то. Делится тем, что видит. Но он каждый день приходит так на арену — все этим подпитываются», — приводит слова Сперджена The Athletic.

В минувшем сезоне Капризов записал на свой счёт 75 (40+35) очков в 67 матчах регулярного чемпионата НХЛ и стал лучшим снайпером и бомбардиром «Миннесоты», на восемь очков опередив норвежца Матса Цуккарелло (67 очков в 79 матчах).

Ранее издание Forbes включило Капризова в список самых высокооплачиваемых игроков Национальной хоккейной лиги в сезоне-2023/2024. Форвард «дикарей» расположился на пятом месте с зарплатой в $ 13 млн.