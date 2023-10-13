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Капитан «Миннесоты» отреагировал на назначение Капризова на роль альтернативного капитана

Капитан «Миннесоты» отреагировал на назначение Капризова на роль альтернативного капитана
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Капитан «Миннесоты Уайлд» Джаред Сперджен прокомментировал назначение Кирилла Капризова на роль альтернативного капитана команды.

«Я уверен, вы, ребята, не думаете, что я часто выступаю с речами на скамейке запасных.

Капризов говорит больше, чем вы думаете. Он не всегда самый громкий парень, но он подходит к ребятам и обсуждает что-то. Делится тем, что видит. Но он каждый день приходит так на арену — все этим подпитываются», — приводит слова Сперджена The Athletic.

В минувшем сезоне Капризов записал на свой счёт 75 (40+35) очков в 67 матчах регулярного чемпионата НХЛ и стал лучшим снайпером и бомбардиром «Миннесоты», на восемь очков опередив норвежца Матса Цуккарелло (67 очков в 79 матчах).

Ранее издание Forbes включило Капризова в список самых высокооплачиваемых игроков Национальной хоккейной лиги в сезоне-2023/2024. Форвард «дикарей» расположился на пятом месте с зарплатой в $ 13 млн.

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