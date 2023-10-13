Экс-форвард «Вашингтона», перешедший в «Питтсбург», высказался об Овечкине и о Кросби

Нападающий «Питтсбург Пингвинз» Ларс Эллер поделился ожиданиями от предстоящего матча с «Вашингтон Кэпиталз». Форвард подписал контракт с «пингвинами» 1 июля. До этого Эллер сыграл 488 матчей за «Вашингтон» с 2016 по 2023 год.

«Я думаю, что хоккейному миру повезло, что эти двое так долго боролись друг с другом и были конкурентоспособны, кажется, почти два десятилетия. Это просто впечатляет. Я испытываю огромное восхищение ими обоими.

Они исключительные игроки и люди, каждый по-своему. Я просто чувствую себя привилегированным и счастливым, играя вместе с ними обоими», — приводит слова Эллера официальный сайт НХЛ.

Овечкин и Кросби встретятся друг с другом в 66-й раз в регулярном сезоне. Овечкин, выбранный под первым номером на драфте НХЛ 2004 года, набрал 63 очка (34+29) в первых 65 матчах между ними. Кросби, выбранный под первым номером на драфте 2005 года, набрал 86 (28+58) очков.