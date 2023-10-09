Овечкин может установить десяток рекордов и обойти Гретцки. Чего ждать в новом сезоне НХЛ?

Мы собрали все возможные рекорды, достижения и вехи Овечкина в сезоне-2023/2024. Новый чемпионат будет для россиянина по-настоящему великим.

Пока весь мир пристально следит за погоней Александра Овечкина за рекордом Уэйна Гретцки по голам, капитан «Вашингтона» устанавливает и другие важные достижения. Сезон-2023/2024 не станет исключением по количеству знаменательных событий. Ови наверняка побьёт ряд рекордов НХЛ и получит ещё один шанс переписать историю лиги величайшими достижениями.

Мы собрали все возможные рекорды, достижения и примечательные вехи, которые будут доступны Овечкину в новом сезоне – от малых до поистине величайших.

Рекорды

Начнём именно с рекордов – Овечкин может стать безоговорочно лучшим по ряду показателей.

Сезоны с 50+ голами

Очевидно, это главный рекорд, который может побить Овечкин в новом сезоне. Сейчас нападающий «Вашингтона» делит первую строчку с Уэйном Гретцки и Майком Босси – у каждого по девять таких сезонов. При этом Ови начнёт свой 19-й сезон. Гретцки провёл 20 чемпионатов, а Босси управился всего за 10.

Кроме того, очевидно, что Овечкин может стать первым игроком в истории, кому покорится отметка в 10 сезонов с 50+ голами – уникальное достижение, которым не может похвастать даже Гретцки. Звучит неплохо, да?

Шансы на это, конечно, невелики, но, пожалуй, сезон-2023/2024 – последняя реальная возможность побить этот рекорд.

Уэйн Гретцки Фото: AP Photo/ТАСС

Сезоны с 30+ голами

На пути к великому достижению Овечкин может – и точно должен – побить рекорд по количеству сезонов с 30+ шайбами. Сейчас россиянин делит первое место с Майком Гартнером – у обоих по 17 таких кампаний. Экс-нападающий «Вашингтона» и ряда других клубов потратил на это 19 чемпионатов. У Ови есть шанс стать первым хоккеистом в истории с 18 сезонами, где он забивает не менее 30 голов. И он точно должен справиться с этим.

Сезоны с 35+ голами

Завершим наш математический путь на отметке в 35+ голов. Сейчас Ови делит рекорд всё с тем же Гартнером – по 14 таких сезонов. Так что в чемпионате-2023/2024 россиянин, по-хорошему, должен единолично завладеть и этим рекордом.

Количество голов за сезон для игрока 38+ лет

Конкретно этот пункт разделим на две части. Первая: количество голов за сезон для игрока в возрасте 38 лет. Сейчас рекорд удерживает легенда «Детройт Ред Уингз» Бретт Халл, который в сезоне-2002/2003 забил 37 голов в 82 матчах. Тогда ему было 38 лет. Это достижение Овечкин точно должен превзойти – даже если сохранит прошлогоднюю скорострельность.

Вторая часть: количество голов за сезон для игрока в возрасте 38 лет и старше. Может быть, номинально ничего толком не поменялось, однако – представьте себе – Халл с 37 голами в 38 лет не главный возрастной снайпер. Его результат – третий в истории НХЛ. Две позиции выше удерживает Горди Хоу. В сезоне-1967/1968, когда ему было 39 лет, он наколотил 39 шайб в 74 встречах сезона. На следующий сезон, будучи уже 40-летним хоккеистом, Хоу даже улучшил свой результат – 44 гола в 76 матчах. У Ови есть ещё три сезона, чтобы превзойти эти цифры, и, кажется, как и в случае с 50+ шайбами, нужно покорять этот рекорд здесь и сейчас. Лучшего шанса может и не представиться.

Количество голов в матчах открытия

Овечкин перед стартом чемпионата-2023/2024 находится на третьем месте в гонке лучших снайперов в матчах открытия сезона. Россиянин забросил 13 шайб. Уже 14 октября он может побить рекорд по этому показателю — выше Александра располагаются только Дино Сиссарелли (14 шайб, 16 сезонов) и Мишель Гуле (14 шайб, 13 сезонов). Одна шайба – он повторит рекорд. Две – побьёт. Всё просто.

Александр Овечкин Фото: Jeffrey T. Barnes/AP Photo/ТАСС

Количество голов в пустые ворота

Сейчас на счету Ови 54 шайбы, заброшенные в пустые ворота. Ему не хватает всего двух, чтобы повторить достижение Уэйна Гретцки – на счету легендарного канадца 56 таких голов. Уже в новом сезоне Александр должен побить этот рекорд.

Количество победных шайб

Другой рекорд, который Овечкин точно должен побить, но вероятность, что это случится в сезоне-2023/2024, минимальна. Сейчас россиянин занимает второе место в истории НХЛ по количеству победных голов – 124. Перед ним только Яромир Ягр с 135 шайбами. Но кто знает, может быть, только Овечкин и будет приносить победы «Вашингтону»?

Количество голов в октябре, марте и апреле

Переходим к более мелким рекордам.

Сейчас Овечкин находится на втором месте по количеству шайб, заброшенных в октябре — 117. Лидирует Уэйн Гретцки с 126 голами. В октябре 2023 года «Вашингтон» сыграет восемь матчей, так что теоретически Ови может побить и этот рекорд.

Но уж точно он должен устанавливать новые достижения по количеству голов в марте и апреле. К третьему месяцу 2024 года Александр подойдёт со 144 шайбами – он делит лидерство с Гретцки. А вот в апреле у Овечкина 66 голов, однако он отстаёт от рекордсмена Теэму Селянне всего на одну шайбу. В апреле 2024 года «Вашингтон» должен сыграть девять матчей, так что, если обойдётся без эксцессов, капитану «столичных» покорится и это достижение.

Количество силовых приёмов в истории НХЛ

Ещё один маловероятный, но теоретически по-прежнему реальный рекорд. Сейчас Овечкин занимает четвёртое место в истории НХЛ по количеству хитов – 3471. Выше него только Дастин Браун (3632), уже завершивший карьеру, а также всё ещё играющие Мэтт Мартин (3703) и Кэл Клаттербак (3756). Вряд ли они перестанут применять силовые приёмы, но в случае чего Ови нужно будет всего 285 хитов – вполне реальное число.

Количество очков в овертаймах

Овечкин делит второе место по этому показателю с Евгением Малкиным (по 38 баллов) и всего на пять очков отстаёт от Сидни Кросби (43). Так что и это вполне реально.

Сидни Кросби Фото: Gene J. Puskar/AP Photo/ТАСС

Достижения

Теперь перейдём не к рекордам, а к просто интересным достижениям и вехам, которые будут доступны Овечкину в нынешнем сезоне.

Количество сезонов с 20+ и 25+ голами

Овечкину придётся провести ещё аж четыре сезона, чтобы даже не побить, а только повторить рекорд по количеству сезонов с 20+ шайбами. Железный Горди Хоу в 22 кампаниях сумел настрелять 20+ голов. У Ови таких пока что только 18 – и он находится на единоличном шестом месте. Но уже в новом сезоне нападающий «Вашингтона» должен прибавить ещё один чемпионат и сравняться с такими глыбами хоккея, как Брэндан Шэнахан, Дэйв Андрейчук и сам Яромир Ягр – у всех по 19 сезонов. И впереди, помимо Хоу, останется только Рон Фрэнсис с 20 чемпионатами с 20+ шайбами.

Уже в нынешнем сезоне Ови может сравняться с Ягром по количеству сезонов с 25+ голами. Сейчас россиянин делит третье место с Гартнером – у них по 17 таких чемпионатов. На втором месте Ягр (18), а лидирует – Хоу (20). Технически Овечкин ещё способен сравняться с Горди до конца действующего контракта. И в целом должен сделать это.

Кроме того, Ови может выйти на второе место по количеству сезонов подряд с 20+ голами – тогда он сравняется с Шэнаханом (будет по 19). Выше останется только Хоу с 22 такими чемпионатами.

Количество очков в матчах открытия сезона

Овечкин набрал 24 (13+11) очка в первых встречах сезона. Александр может стать всего лишь 10-м игроком в истории НХЛ, записавшим на свой счёт 25+ результативных баллов в матчах открытия.

Отметка в 300+ голов в большинстве

Овечкин уже давно удерживает рекорд по количеству шайб, заброшенных в большинстве, однако он может – и должен — стать первым хоккеистом в истории, добравшимся до отметки в 300 голов при игре в таком формате.

Александр Овечкин Фото: Nick Wass/AP Photo/ТАСС

Количество сезонов

Уже в первом матче чемпионата Ови может забраться в топ-100 игроков по количеству проведённых сезонов. Сейчас нападающий занимает 153-е место, но, как только проведёт свой первый матч в 19-м сезоне, он поднимется сразу на 50+ позиций и расположится на 98-й строчке.

Стоит учесть, что в таких списках тот, кто сыграл меньшее количество матчей, находится выше. Так что технически Ови будет делить 69-102-е места — без учёта тех, кто в чемпионате-2023/2024 также начнёт свой 19-й сезон.

Количество матчей

Сейчас Овечкин находится на 55-м месте по количеству встреч в НХЛ – 1347. В случае успешного и полноценного сезона форвард может довести свой счёт до 1429 матчей и расположиться на 33-й позиции, обойдя колоссальное количество легенд – Джо Сакика, Стэна Микиту, Пола Коффи и многих других.

Количество очков и передач

Овечкин занимает 16-е место в списке лучших бомбардиров в истории НХЛ с 1485 результативными баллами. До 10-й строчки, которую занимает Фил Эспозито (1590), ему не хватает 105 очков – а там ещё и Сидни Кросби, у которого изначально на 17 баллов больше (1502). Сложно предсказать, сколько очков наберёт Ови, но он точно должен обходить Пола Коффи (1531), Марка Рекки (1533) и Джо Торнтона (1539). А дальше будет 11-й Рэй Бурк с 1579 баллами – и тут уже ставить на Александра едва ли будет хорошей затеей.

Кроме того, Овечкин уже в этом сезоне станет первым российским хоккеистом и 16-м в целом в истории НХЛ, добравшимся до отметки в 1500 очков.

По количеству результативных передач Ови располагается на 69-й позиции – 663. Ждать ассистентских подвигов не приходится, но и тут ему есть к чему стремиться: Александр может выйти на второе место в истории НХЛ по количеству передач среди российских игроков. Он всего на 33 ассиста отстаёт от Сергея Фёдорова, который на 62-й строчке в общем зачёте (696). Кроме того, Ови может войти в топ-60 (необходимо 699 ассистов) и стать 59-м хоккеистом в истории НХЛ, сумевшим отдать 700+ передач.

Александр Овечкин Фото: Nick Wass/AP Photo/ТАСС

Буллитные подвиги

Ряд успешных действий Ови может совершить в штрафных бросках. Сейчас Овечкин – 14-й по количеству голов на буллитах (37). Он может стать лучшим россиянином по этому показателю – Александр отстаёт от Павла Дацюка всего на три шайбы (40), а от топ-10 лучших в общем зачёте – на пять (по 42 у Микко Койву и Сидни Кросби).

Кроме того, Ови занимает 10-е место по количеству победных буллитов (16). Лидер – Франс Нильсен с 23 голами.

Количество хет-триков

Овечкин занимает шестое место с 30 хет-триками. Александр отстаёт от топ-5 всего на два хет-трика. У Фила Эспозито — 32, у Бретта Халла — 33. Отметим, что до конца карьеры Овечкин в лучшем случае может обойти их; в фантастическом сценарии ещё и Майка Босси (39) с Марио Лемье (40). Гретцки с 50 хет-триками недостижим.

Количество матчей с 2+, 3+ и 4+ очками

Всего в карьере Овечкина 417 встреч с 2+ результативными баллами – он занимает 12-е место в общем зачёте. Он отстаёт от 11-го Кросби аж на 30 таких матчей (447), от 10-го Фила Эспозито и вовсе на 40 (457). Если учесть, что в прошлом сезоне у Овечкина было 20 встреч с 2+ баллами, вряд ли он сможет продвинуться выше – но подобраться ближе к топ-10 точно должно выйти.

Чуть лучше ситуация с количеством матчей с 3+ очками. Ови занимает 20-е место (131) и на семь отстаёт от 19-го Петера Штястны (138). В минувшем сезоне россиянин провёл всё те же семь встреч с 3+ баллами, так что задача подняться на строчку выше выглядит вполне достижимой.

Александр Овечкин Фото: Charles Rex Arbogast/AP Photo/ТАСС

Самый реальный шанс поправить своё положение есть в списке лучших игроков по количеству матчей с 4+ очками. Конечно, набирать столько сложнее, но в сезоне-2022/2023 Овечкин сыграл сразу две встречи, в которых смог записать на свой счёт по четыре балла. Сейчас он занимает 31-е место по этому показателю (32) и при нынешнем темпе может обойти Джо Сакика и Марка Рекки (у обоих – по 32), Кента Нильссона (33) и сравняться с Берни Николлсом (34).

Количество матчей с 2+ и 3+ голами

Овечкин – второй в истории НХЛ по количеству встреч с 2+ шайбами (167). Он отстаёт всего на 22 таких матча от Гретцки, на счету которого 189 встреч с 2+ голами. В минувшем сезоне Ови в девяти матчах забрасывал более одной шайбы, так что в чемпионате-2023/2024 должен вновь значительно сократить разрыв.

По количеству матчей с 3+ шайбами Овечкин занимает шестое место (30). Тут стоит вернуться на пункт выше – про хет-трики. Это, по сути, одно и то же. Так что в лучшем случае Ови сможет войти в топ-5 в нынешнем сезоне – но шансы на это минимальны.

Ну и на всякий случай отметим: один покер сразу поднимет Овечкина в топ-9 в истории НХЛ. Сейчас на его счету четыре матча с 4+ голами, а лидерство делят Марио Лемье и Гретцки (у обоих — по 13).