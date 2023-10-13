Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео
Показать ещё Все новости
Все новости
Амур — Ак Барс. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
10:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

TSN: Овечкин отстаёт на 1 гол от статуса лучшего снайпера в истории с поправкой на эпоху

TSN: Овечкин отстаёт на 1 гол от статуса лучшего снайпера в истории с поправкой на эпоху
Аудио-версия:
Комментарии

TSN скорректировал голевые показатели главных снайперов в истории НХЛ с поправкой на эпоху.

В соответствии с этой статистикой российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин занимает второе место в гонке лучших снайперов. На его счету 924 гола (822 на самом деле). Однако на первом месте находится не Уэйн Гретцки, а Горди Хоу. Легендарный нападающий «Детройт Ред Уингз» за карьеру забросил 801 шайбу — это 925 голов после корректировки.

Таким образом, Овечкин уже в ближайшее время может стать лучшим снайпером в истории НХЛ в соответствии с этой статистикой.

Топ-10:

1. Горди Хоу, 801 гол на самом деле, 925 голов с поправкой на эпоху, разница +124.
2. Александр Овечкин, 822, 924, +102.
3. Яромир Ягр, 766, 841, +75.
4. Уэйн Гретцки, 894, 841, -136.
5. Теэму Селянне, 684, 741, +57.
6. Бретт Халл, 741, 738, -3.
7. Джером Игинла, 625, 706, +81.
8. Брэндан Шэнахан, 656, 672, +16.
9. Фил Эспозито, 717, 671, -46.
10. Морис Ришар, 544, 653, +109.

Материалы по теме
Овечкин ответил на вопрос о возможном завершении своей карьеры
Материалы по теме
Овечкин может установить десяток рекордов и обойти Гретцки. Чего ждать в новом сезоне НХЛ?
Овечкин может установить десяток рекордов и обойти Гретцки. Чего ждать в новом сезоне НХЛ?
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android