TSN: Овечкин отстаёт на 1 гол от статуса лучшего снайпера в истории с поправкой на эпоху

TSN скорректировал голевые показатели главных снайперов в истории НХЛ с поправкой на эпоху.
В соответствии с этой статистикой российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин занимает второе место в гонке лучших снайперов. На его счету 924 гола (822 на самом деле). Однако на первом месте находится не Уэйн Гретцки, а Горди Хоу. Легендарный нападающий «Детройт Ред Уингз» за карьеру забросил 801 шайбу — это 925 голов после корректировки.
Таким образом, Овечкин уже в ближайшее время может стать лучшим снайпером в истории НХЛ в соответствии с этой статистикой.
Топ-10:
1. Горди Хоу, 801 гол на самом деле, 925 голов с поправкой на эпоху, разница +124.
2. Александр Овечкин, 822, 924, +102.
3. Яромир Ягр, 766, 841, +75.
4. Уэйн Гретцки, 894, 841, -136.
5. Теэму Селянне, 684, 741, +57.
6. Бретт Халл, 741, 738, -3.
7. Джером Игинла, 625, 706, +81.
8. Брэндан Шэнахан, 656, 672, +16.
9. Фил Эспозито, 717, 671, -46.
10. Морис Ришар, 544, 653, +109.