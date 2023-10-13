Лидер «Питтсбурга»: возникает вопрос — собирается ли Овечкин когда-нибудь сбавить обороты?

Защитник «Питтсбург Пингвинз» Крис Летанг поделился ожиданиями от предстоящего матча с «Вашингтон Кэпиталз» и высказался об Александре Овечкине.

«Для игры это просто здорово, что некоторые ребята могут дойти до того момента, когда они смогут побить рекорды, которые никто и не думал, что смогут быть побиты. Очевидно, что, играя против нас так много раз, он всегда находит способы забить свои голы. В какой-то момент у тебя возникает вопрос: собирается ли он когда-нибудь сбавить обороты? Кажется, он находит способ постоянно находить путь к воротам», — приводит слова Летанга официальный сайт НХЛ.

Овечкин и Кросби встретятся друг с другом в 66-й раз в регулярном сезоне. Овечкин, выбранный под первым номером на драфте НХЛ 2004 года, набрал 63 очка (34+29) в первых 65 матчах между ними. Кросби, выбранный под первым номером на драфте 2005 года, набрал 86 (28+58) очков.