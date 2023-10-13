Хэмилтон: чувствую, что у СКА и минского «Динамо» противостояние. Высокая интенсивность

Канадский новичок минского «Динамо» Роб Хэмилтон высказался после матча со СКА (2:3).

«Мы нанесли 46 бросков, у нас было много шансов забросить. Наш вратарь, Колосов, снова сыграл замечательно. От него можно ожидать такого в каждом матче. Нам нужно было реализовать свои шансы, сегодня чаша весов могла качнуться в любую сторону. Мы хорошо играли. Есть много положительных моментов, на которых можно строить дальнейшую игру. Но поражения всегда разочаровывают. Постараемся выиграть в следующем матче.

Чувствуется, что у СКА и «Динамо» есть своего рода противостояние. Высокая интенсивность, на трибунах жара. В такой обстановке прикольно играть. Много стычек у ворот, игроки постоянно пытаются закопать шайбу в ворота прямо из вратарской зоны.

Привык ли к «Динамо»? Меня прекрасно встретили, все в команде очень тепло меня приняли. Здесь играет несколько игроков из моего родного города, это очень здорово. Здесь больше легионеров, чем в «Тракторе», это хорошо для меня. Перестроиться было довольно просто. Чувствую себя комфортно», — сказал Хэмилтон в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Сторожевым.

В Санкт-Петербурге на стадионе «Ледовый дворец» закончился очередной матч Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором местный СКА принимал минское «Динамо». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 3:2 (1:1, 2:1, 0:0).