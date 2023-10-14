Голкипер «Питтсбурга» — о выходе Овечкина один на один: я был к этому готов

Голкипер «Питтсбург Пингвинз» Тристан Джерри после сухой победы в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Вашингтон Кэпиталз» (4:0) рассказал, как он нейтрализовал сверхопасный момент в исполнении капитана столичной команды Александра Овечкина. Российский форвард не реализовал выход один на один с голкипером «Пингвинз».

«У него было много времени, между ним и нашим игроком были полторы зоны. Так что мне надо было занять такую позицию, чтобы быть готовым независимо от того, будет он бросать или постарается обыграть. Я был к этому готов», — сказал Джерри после матча.

Российский форвард и капитан хозяев, как и вся столичная команда, результативными действиями отличиться не сумел. Показатель полезности Александра во встрече — «-1». Он совершил четыре броска по воротам, провёл три силовых приёма. В пассиве Овечкина две штрафных минуты.