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Голкипер «Питтсбурга» — о выходе Овечкина один на один: я был к этому готов

Голкипер «Питтсбурга» — о выходе Овечкина один на один: я был к этому готов
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Голкипер «Питтсбург Пингвинз» Тристан Джерри после сухой победы в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Вашингтон Кэпиталз» (4:0) рассказал, как он нейтрализовал сверхопасный момент в исполнении капитана столичной команды Александра Овечкина. Российский форвард не реализовал выход один на один с голкипером «Пингвинз».

«У него было много времени, между ним и нашим игроком были полторы зоны. Так что мне надо было занять такую позицию, чтобы быть готовым независимо от того, будет он бросать или постарается обыграть. Я был к этому готов», — сказал Джерри после матча.

Российский форвард и капитан хозяев, как и вся столичная команда, результативными действиями отличиться не сумел. Показатель полезности Александра во встрече — «-1». Он совершил четыре броска по воротам, провёл три силовых приёма. В пассиве Овечкина две штрафных минуты.

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