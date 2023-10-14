Овечкин, Карлсон и Бекстрём начали 15-й совместный сезон. Второе трио среди действующих

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На стадионе «Кэпитал Уан-Арена» в Вашингтоне проходил матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Питтсбург Пингвинз». Встреча завершилась уверенной победой гостей со счётом 4:0.

Шведский защитник «Вашингтона» Джон Карлсон, а также форварды команды Александр Овечкин и Никлас Бекстрём начали 15-й совместный сезон — это седьмое трио в истории НХЛ, сыгравшее вместе 15 и более сезонов, и одно из двух действующих трио.

Лидером по данному показателю является трио «Питтсбург Пингвинз»: Крис Летанг, Сидни Кросби, Евгений Малкин. Они начали совместный 18-й сезон.

Напомним, хозяева заброшенными шайбами сегодня отличиться не смогли, российский нападающий и капитан «Вашингтона» Александр Овечкин результативных действий по ходу матча не совершил.