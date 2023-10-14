Евгений Малкин вышел на 43-е место в списке лучших ассистентов в истории НХЛ

На стадионе «Кэпитал Уан-Арена» в Вашингтоне проходил матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Питтсбург Пингвинз». Встреча завершилась уверенной победой гостей со счётом 4:0.

Первой звездой был признан российский нападающий гостей Евгений Малкин, который отличился заброшенной шайбой. В активе россиянина в этой встрече также три результативные передачи. Третья результативная передача в матче стала для Малкина 761-й за карьеру в НХЛ.

По этому показателю россиянин вышел на чистое 43-е место в истории лиги, повторив показатели Берни Федерко и нападающего столичной команды Никласа Бекстрёма. Следующей целью для Евгения является результат Криса Челиоса (763).