Малкин догнал Кучерова по матчам с 3+ ассистами в регулярках и плей-офф НХЛ

На стадионе «Кэпитал Уан-Арена» в Вашингтоне проходил матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Питтсбург Пингвинз». Встреча завершилась уверенной победой гостей со счётом 4:0.
Главным героем матча стал нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин, который забил гол и отдал три результативные передачи с показателем полезности «+2». Малкин догнал форварда «Тампа-Бэй» Никиту Кучерова по матчам регулярки и плей-офф НХЛ с тремя ассистами среди игроков, родившихся не в Северной Америке. Таких матчей у Евгения стало 41.
Первые шесть мест по этому показателю выглядят следующим образом:
Яромир Ягр (67 матчей с 3+ ассистами);
Петер Форсбег (55);
Петер Штястны (53);
Яри Курри (52);
Никлас Бекстрём (47);
Евгений Малкин (41);
Никита Кучеров (41).