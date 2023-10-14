Пресс-служба «Питтсбурга» отреагировала на нереализованный выход Овечкина один на один

На стадионе «Кэпитал Уан-Арена» в Вашингтоне проходил матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Питтсбург Пингвинз». Встреча завершилась уверенной победой гостей со счётом 4:0.

В середине второго периода при счёте 0:3 капитан «Вашингтона» Александр Овечкин упустил отличную возможность забить гол. Россиянин получил пас от партнёра по команде под чужую синюю линию и убежал на рандеву с голкипером «Питтсбурга» Тристаном Джерри. Россиянин попытался забить броском между щитков, но голкипер разгадал этот замысел и отразил шайбу.

«Сохраните этот момент в разделе: «Вещи, которые вы любите видеть», — отреагировала пресс-служба «Питтсбург Пингвинз» на сейв Джерри после броска Овечкина.

Фото: пресс-служба «Питтсбурга»

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Показатель полезности Александра во встрече — «-1». Он совершил четыре броска по воротам, провёл три силовых приёма. В пассиве Овечкина две штрафных минуты. Чистое время Александра на площадке — 18:42.