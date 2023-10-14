Малкин обошёл легенд НХЛ Торнтона и Тео Флёри и сравнялся с Ришаром по матчам с 4+ очками

Российский нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин забросил шайбу и отдал три результативные передачи в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Вашингтон Кэпиталз» (4:0). Это позволило ему подняться в списке лучших хоккеистов в истории по количеству встреч с 4+ очками.

Как отмечает StatMuse, для опытного форварда матч с «Вашингтоном» стал 29-м в карьере с 4+ баллами. По этому показателю Малкин вышел на 36-е место в истории НХЛ, обойдя легендарных нападающих Джо Торнтона и Тео Флёри (у обоих — по 28) и сравнявшись с Морисом Ришаром, Дэррилом Ситтлером и Франком Маховличем.

Отметим, что среди действующих хоккеистов форвард «Питтсбурга» занимает четвёртое место. Больше него матчей с 4+ очками провели Коннор Макдэвид, Александр Овечкин (у обоих — по 32) и Сидни Кросби (35).