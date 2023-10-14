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«У команды нет кризиса». Хоккейный агент прокомментировал игру «Авангарда»

«У команды нет кризиса». Хоккейный агент прокомментировал игру «Авангарда»
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Хоккейный агент Андрей Матвеев прокомментировал старт сезона КХЛ для «Авангарда» Сейчас клуб идёт на шестом месте Восточной конференции.

«Не назвал бы это пробуксовкой. У команды нет кризиса, подобная ситуация была у «Авангарда» и в прошлом сезоне. Скорое всего, всё наладится, нет системности поражений. Не могло не сказаться отсутствие таких лидеров, как Сергей Толчинский, Арсений Грицюк и Корбан Найт. Сразу видно, что эти три хоккеиста определяли игру команды в прошлом сезоне. В данный момент мы не видим, что есть игроки, которые достойно смогли их заменить в этом чемпионате. Возможно, ребята ещё сыграются и выдут на те роли, на которые их приглашали.

Кроме того, я не вижу, кто из вратарской бригады «Авангарда» явно мог быть первым номером. Постоянно идет ротация голкиперов, которые чередуют удачные игры с неудачными. Тема вратаря для омской команды остается открытой»,— сказал Матвеев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Родионом Власовым.

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