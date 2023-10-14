«У команды нет кризиса». Хоккейный агент прокомментировал игру «Авангарда»

Хоккейный агент Андрей Матвеев прокомментировал старт сезона КХЛ для «Авангарда» Сейчас клуб идёт на шестом месте Восточной конференции.

«Не назвал бы это пробуксовкой. У команды нет кризиса, подобная ситуация была у «Авангарда» и в прошлом сезоне. Скорое всего, всё наладится, нет системности поражений. Не могло не сказаться отсутствие таких лидеров, как Сергей Толчинский, Арсений Грицюк и Корбан Найт. Сразу видно, что эти три хоккеиста определяли игру команды в прошлом сезоне. В данный момент мы не видим, что есть игроки, которые достойно смогли их заменить в этом чемпионате. Возможно, ребята ещё сыграются и выдут на те роли, на которые их приглашали.

Кроме того, я не вижу, кто из вратарской бригады «Авангарда» явно мог быть первым номером. Постоянно идет ротация голкиперов, которые чередуют удачные игры с неудачными. Тема вратаря для омской команды остается открытой»,— сказал Матвеев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Родионом Власовым.