Федотов не попал в заявку ЦСКА на матч с «Сочи», в прошлой встрече он пропустил пять голов

В эти минуты на стадионе «ЦСКА-Арена» в Москве проходит очередной матч Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором местный ЦСКА принимает «Сочи». К середине первого периода счёт 0:0. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

В стартовом составе москвичей вышел 20-летний вратарь Дмитрий Гамзин, для которого матч с южным клубом стал дебютным в нынешнем сезоне. Его бэкапом стал 32-летний голкипер Александр Шарыченков.

Примечательно, что на матч с «Сочи» не был заявлен вратарь Иван Федотов. В прошлой встрече со «Спартаком» (3:5) голкипер пропустил пять шайб, отразив 25 бросков. До этого Федотов трижды капитулировал в матче со СКА (2:3), совершив 21 спасение.