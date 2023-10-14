Жена Малкина отреагировала на фантастическую игру мужа в матче с «Вашингтоном»

Анна Кастерова, жена российского нападающего «Питтсбург Пингвинз» Евгения Малкина, в своём телеграм-канале отреагировала на потрясающую игру мужа во встрече регулярного чемпионата НХЛ с «Вашингтон Кэпиталз» (4:0).

«Так держать, «Питтсбург»!» — написала на английском языке Кастерова, поставив в конце смайлик с улыбкой.

На стадионе «Кэпитал Уан-Арена» в Вашингтоне состоялся матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Питтсбург Пингвинз». Встреча завершилась уверенной победой гостей со счётом 4:0. Российский нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин поучаствовал в каждом голе команды, забросив шайбу, отдав три результативные передачи и набрав четыре очка.