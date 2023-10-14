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ЦСКА переиграл «Сочи» и обошёл СКА на Западе

ЦСКА переиграл «Сочи» и обошёл СКА на Западе
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В Москве на стадионе «ЦСКА-Арена» закончился очередной матч Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором местный ЦСКА принимал «Сочи». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 2:1 (2:0, 0:1, 0:0).

Фонбет Чемпионат КХЛ
14 октября 2023, суббота. 17:00 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
2 : 1
ХК Сочи
Сочи
1:0 Диц (Мамин, Шуравин) – 07:27 (5x5)     2:0 Фатеев (Полтапов) – 07:45 (5x5)     2:1 Хуснутдинов (Грэм, Бердин) – 25:29 (5x4)    

На восьмой минуте Даррен Диц вывел вперёд московскую команду. Очки за результативные передачи получили Максим Мамин и Матвей Шуравин. Через 18 секунд Егор Фатеев после паса Прохора Полтапова удвоил преимущество ЦСКА. На 26-й минуте Марат Хуснутдинов, реализовав численное большинство, отыграл один гол. Вратарь «Сочи» Михаил Бердин получил очко за ассист.

Напомним, в следующем матче регулярного чемпионата КХЛ ЦСКА в Москве сыграет с «Куньлунем». «Сочи» примет «Спартак». Оба матча состоятся 16 октября.

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