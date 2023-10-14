ЦСКА переиграл «Сочи» и обошёл СКА на Западе

В Москве на стадионе «ЦСКА-Арена» закончился очередной матч Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором местный ЦСКА принимал «Сочи». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 2:1 (2:0, 0:1, 0:0).

На восьмой минуте Даррен Диц вывел вперёд московскую команду. Очки за результативные передачи получили Максим Мамин и Матвей Шуравин. Через 18 секунд Егор Фатеев после паса Прохора Полтапова удвоил преимущество ЦСКА. На 26-й минуте Марат Хуснутдинов, реализовав численное большинство, отыграл один гол. Вратарь «Сочи» Михаил Бердин получил очко за ассист.

Напомним, в следующем матче регулярного чемпионата КХЛ ЦСКА в Москве сыграет с «Куньлунем». «Сочи» примет «Спартак». Оба матча состоятся 16 октября.