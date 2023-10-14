«Нэшвилл классный, но грязный». Лучший русский игрок драфта-2023 поделился мнением о США

Защитник «Локомотива» Дмитрий Симашев рассказал, как строится его общение с «Аризоной Койотс». «Койоты» выбрали его под шестым номером в первом раунде драфта НХЛ летом 2023 года. Симашев также поделился мнением о США. Кроме того, защитник «Локомотива» рассказал о взаимоотношениях со своим агентом Дэном Мильштейном.

«Как строится наше общение с «Аризоной»? Со мной общается тренер по развитию защитников. Мы с ним после каждой игры на связи. Плюс с сотрудниками клуба, кто отвечает за питание, восстановление, мы общаемся. Если у меня есть вопрос, то я сразу пишу.

Какие замечания говорят? Если я сыграл классно, то мне так и скажут. Если нет, то: «Дима, надо было сделать так и так». У них немного другое общение, они не скажут, что ты сыграл плохо. Скажут: «Было всё хорошо, но тут и тут ты сделал неправильно».

Как мне Америка? Я впервые был в США. Побывал в трёх городах: Майами, Нэшвилле и Финиксе. В Финиксе был буквально несколько дней, кроме арены и отеля ничего не видел. Нэшвилл — классный город, но только грязный, много бездомных. Это мегаполис, столица кантри-музыки. Майами — очень контрастный город: есть и классные острова, где стоят майбахи, гелики и дома на океане, и есть центр города с бездомными. Очень странно. Но мне всё равно понравилось. Была мечта там побывать. Чем понравилось? Мне понравился менталитет людей, плюс тепло.

Я останавливался на несколько дней в Майами — в доме своего агента Дэна Мильштейна? Дэн на связи 24/7. Я могу ему сейчас написать или позвонить, и он обязательно ответит. Если позвонишь и скажешь, что прилетаешь в Майами, то он отправит за тобой человека, который встретит в аэропорту, привезёт к себе домой. Он всегда только «за», чтобы у него кто-то погостил. Ну и комнат в доме у него достаточно», — приводит слова Симашева Sport24.

Напомним, прошлый сезон стал для защитника дебютным за «Локомотив» в КХЛ. Симашев провёл 18 встреч регулярного чемпионата.