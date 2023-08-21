В топ-20 защитников НХЛ — всего один русский. Кто из наших может оказаться там в будущем?

Официальный сайт Национальной хоккейной лиги представил список из 20 лучших действующих защитников. Первое место в нём занял игрок «Колорадо» Кейл Макар, а последний обладатель «Норрис Трофи» и новичок «Питтсбурга» Эрик Карлссон расположился только на восьмой строчке.

В топ-20 попал всего один россиянин – представитель обороны «Тампа-Бэй Лайтнинг» Михаил Сергачёв, которого поставили на 17-ю позицию. При этом вне списка остались такие защитники, как Дмитрий Орлов, Иван Проворов и Владислав Гавриков, которые считаются одними из лучших российских игроков своего амплуа.

Полный список 20 лучших защитников НХЛ: Сергачёв вошёл в топ-20 лучших защитников по версии НХЛ

Кажется, Сергачёв ещё не один год будет появляться в списке лучших оборонцев НХЛ. А кто из перспективных россиян может составить ему компанию в будущем?

Михаил Гуляев

Защитник системы «Авангарда» прекрасно провёл прошедший сезон в МХЛ – в регулярке Гуляев набирал в среднем больше очка за игру, чем не могут похвастаться даже многие нападающие, да и в плей-офф был довольно результативен, являясь ключевым игроком обороны «Омских Ястребов». Также на прошлый год пришёлся его дебют во взрослом хоккее – родившийся в 2005 году Михаил провёл солидный отрезок из 12 матчей с четырьмя очками и «+7» в ВХЛ, а в КХЛ его пребывание ограничилось 13 играми, результативной передачей уже во второй встрече и общим «-1», что в целом неплохо для игрока, которому совсем недавно стукнуло 18.

На последнем драфте Гуляева под 31-м номером выбрали экс-чемпионы НХЛ из «Колорадо», и россиянин уже находится в числе наиболее многообещающих проспектов команды. Похоже, «Эвеланш» вообще не смущают небольшие габариты (179/78) Михаила, который играет не по годам умно и вполне может вырасти в одного из самых впечатляющих российских защитников нового поколения.

Дмитрий Симашев

Вместе с Гуляевым в первом раунде прошедшего драфта ушёл ещё один российский защитник. И как ушёл – «Аризона» выбрала Симашева аж под шестым номером, шокировав многих, включая самого Дмитрия. Так высоко российских защитников в XXI веке ещё не драфтовали – даже упомянутые Сергачёв с Проворовым покидали ярмарку талантов под девятым и седьмым номерами соответственно.

«Койотс» не скрывали радости от появления воспитанника «Локомотива» в их системе: «Мы называем его единорогом драфта. Тяжело найти ребят, которые умеют так двигаться и кататься при таких физических данных. Мы узнали Дмитрия немного получше и были поражены его трудолюбием. У него есть задатки лидера, он хорошо говорит по-английски, у него очень хорошие перспективы. Невозможно найти и выменять такого защитника в НХЛ», — делился впечатлениями генеральным менеджер «Аризоны» Билл Армстронг сразу же после драфта.

Дмитрий Симашев и руководство «Аризоны» Фото: George Walker IV/AP/ТАС

Задача прорваться в лигу в составе одной из самых проблемных её команд не должна стать сложной для игрока с тем трудолюбием, о котором говорил Армстронг. 18-летний Симашев, который в довольно-таки возрастной молодёжке «Локо» был одним из самых полезных защитников, имеет все шансы уже через пару лет, по окончании контракта с ярославцами, поехать сразу в основу «койотов».

Павел Минтюков

Перебравшийся в 2020 году за океан Минтюков пропустил сезон-2020/2021 из-за ковидных ограничений в лиге Онтарио, но на его развитии это, кажется, вообще никак не сказалось: в дебютном году в «Сагино» он набрал 62 очка в 67 матчах при показателе полезности «-14», а в прошлом чемпионате, который он провёл в составе не только «Спирит», но и «Оттавы», Павел в совокупности совершил 88 результативных действий за 69 матчей – это с большим отрывом лучший показатель среди игроков обеих команд, при этом приправленный более солидным «+33».

Предстоящий сезон 19-летний игрок начнёт в фарм-клубе «Анахайма», задрафтовавшего его под 10-м номером годом ранее, но если он продолжит в том же духе, то вызов в основу вряд ли заставит себя долго ждать – конкуренция что в «Сан-Диего», что в самих «Дакс» далеко не самая серьёзная, поэтому увидеть Минтюкова в свитере «уток» уже через несколько месяцев кажется вполне реальным вариантом.

Шакир Мухамадуллин

Воспитанник «Салавата Юлаева» к дебюту в НХЛ находится ещё ближе. Зимой Шакир стал частью обмена «Нью-Джерси» и «Сан-Хосе», главным объектом которого был Тимо Майер. В системе «Шаркс» Мухамадуллин безоговорочно является главным проспектом обороны и первым кандидатом на подъём в основу, конкуренция в которой находится примерно на одном уровне с калифорнийскими соседями из «Анахайма».

Шакир Мухамадуллин Фото: Светлана Садыкова, photo.khl.ru

21-летний игрок уже успел произвести приятное впечатление на новом месте работы – в концовке прошлого сезона после отъезда из Уфы Шакир отыграл 12 матчей за фарм «акул» в АХЛ и набрал 10 очков. Отличная заявка на попадание в основу, где Мухамадуллина уже ждёт соотечественник Николай Кныжов.

Александр Никишин

В отличие от остальных представителей этого списка, Александр не был выбран в первом раунде драфта – в 2020 году «Каролина» выбрала игрока тогда ещё системы «Спартака» только в третьем раунде под 69-м номером. Однако на сегодняшний день Никишин – лучший российский защитник за пределами НХЛ, которого с нетерпением ждут в Северной Америке.

Акции 21-летнего хоккеиста, которого выбирали на той же ярмарке, что и Мухамадуллина, резко взлетели вверх после обмена в СКА и мощного первого года в Санкт-Петербурге, когда Александр стал самым результативным защитником сезона и закрепился в роли ключевого игрока армейцев. Теперь Никишину предстоит подтвердить свой статус, а «Харрикейнз» придётся подождать ещё как минимум два года – раньше 2025-го их самый талантливый проспект из России не уедет.