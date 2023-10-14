Главный тренер «Сочи» рассказал, в чём заключается секрет ЦСКА в матчах с его командой

Главный тренер «Сочи» Дмитрий Кокорев прокомментировал поражение в матче с ЦСКА (1:2).

«В первом периоде пропустили быстрые два гола. Немного не ожидали… Ну то есть как, с одной стороны, мы ожидали и готовились, но так получилось, что пропустили два быстрых гола. Потом во втором периоде выравняли игру, а в третьем играли в ту игру, в которую можем и умеем. Немного не повезло в каких-то моментах. Счёт вы знаете. Немного мы не додавили.

В чём секрет ЦСКА для «Сочи»? Вы знаете, вот разбираемся сами, в чём секрет. Пропускаем быстрые голы, в этом и есть секрет ЦСКА, а потом тяжело отыграться, потому что эта команда очень хорошо обороняется, из-за этого у нас и не получаются какие-то моменты. Но есть у нас ещё одна игра, будем готовиться, но в любом случае это команда-чемпион», — передаёт слова Кокорева корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.