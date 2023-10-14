Фёдоров поздравил Касатонова с днём рождения в ходе пресс-конференции после матча КХЛ

Главный тренер ЦСКА Сергей Фёдоров после матча с «Сочи» поздравил известного российского и советского хоккеиста Алексея Касатонова с 64-летием.

«Команду с победой. Нелегко она далась. Тем не менее сделали правильные вещи. Болельщикам спасибо за поддержку. И Алексея Викторовича Касатонова с днём рождения, всех благ, здоровья, и спасибо за поддержку и за веру в наш коллектив. Ждём в гости, как мы всегда говорим нашим почётным ветеранам и моим учителям. Ну а так, есть над чем работать, но «Сочи» сегодня выглядел очень хорошо, соперника – с хорошей игрой.

Как нас поддерживает Касатонов? Мы находимся на связи. Алексей Викторович нас поддерживает и не только он. Как я уже сказал, все мои учителя, с кем я вырос в ЦСКА с 16 лет, с 86-го года, все на связи. В той или иной момент. Это то общение, которое сохраняется. И это общение было проверено многими годами труда, побед, поражений, и в результате человеческой дружбы. Поэтому я рад, что мы сегодня выиграли, и я рад, что мы выиграли в день рождения такого человека – моего близкого друга и уважаемого учителя», — передаёт слова Фёдорова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.